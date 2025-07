Fabrizio Romano weet het zeker: Henderson verlaat Ajax definitief

Jordan Henderson keert terug in de Premier League. De middenvelder heeft zijn medische keuring succesvol doorstaan en zal een tweejarig contract ondertekenen bij Brentford FC. De Engelse club ziet in de 35-jarige oud-aanvoerder van Liverpool de ideale opvolger van Christian Nørgaard, die onlangs de overstap maakte naar Arsenal.

"Henderson heeft zijn medische keuring doorstaan", meldt transferexpert Fabrizio Romano op X. Afgelopen week nam Henderson afscheid van Ajax. In anderhalf seizoen kwam hij tot 25 officiële duels voor de Amsterdammers.

De voormalig Engels international wil zich via Brentford opnieuw in de kijker spelen van bondscoach Thomas Tuchel. Een terugkeer in de Premier League is voor hem een kans om te laten zien dat hij nog steeds op het hoogste niveau mee kan. De officiële bevestiging van Brentford wordt spoedig verwacht.