Familie Abdelhak Nouri reageert: "Overal worden fouten gemaakt"

De familie Nouri draagt geen wrok, ondanks dat Abdelhak Nouri door medische fouten nooit meer volledig zal herstellen. Abderrahim, de broer van Abdelhak, keek deze week naar het verhaal van Bas Dost, die recent op het veld werd getroffen door een hartstilstand.

"Dost kan het navertellen", zegt Abderrahim in De Volkskrant, direct na de wedstrijd tussen Ajax en Excelsior. Het duel stond volledig in het teken van Nouri en het inzamelen van geld voor de Nouri Foundation, die 34 AED’s wil plaatsen. "Hij is het levende bewijs dat we het verschil kunnen maken. Appie had hier ook kunnen zijn."

Toch voelt Abderrahim geen boosheid over wat er met zijn broer is gebeurd. "Overal worden fouten gemaakt, overal gaan dingen mis. We geloven dat het in de toekomst nog beter zal gaan met Appie. Elk stapje geeft nieuwe kracht. De situatie is zoals die is", vertelt hij. Hij spreekt bovendien vol bewondering over zijn broer. "Ik lag onlangs drie dagen op bed met griep. Ik had er genoeg van. Appie is al acht jaar aan huis gekluisterd en kan nog steeds lachen. Petje af."