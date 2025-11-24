VI ZSM
Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Familie Abdelhak Nouri reageert: "Overal worden fouten gemaakt"

Arthur
bron: de Volkskrant
Abderrahim Nouri en Fresia Cousiño Arias
Abderrahim Nouri en Fresia Cousiño Arias Foto: © Pro Shots

De familie Nouri draagt geen wrok, ondanks dat Abdelhak Nouri door medische fouten nooit meer volledig zal herstellen. Abderrahim, de broer van Abdelhak, keek deze week naar het verhaal van Bas Dost, die recent op het veld werd getroffen door een hartstilstand.

"Dost kan het navertellen", zegt Abderrahim in De Volkskrant, direct na de wedstrijd tussen Ajax en Excelsior. Het duel stond volledig in het teken van Nouri en het inzamelen van geld voor de Nouri Foundation, die 34 AED’s wil plaatsen. "Hij is het levende bewijs dat we het verschil kunnen maken. Appie had hier ook kunnen zijn."

Toch voelt Abderrahim geen boosheid over wat er met zijn broer is gebeurd. "Overal worden fouten gemaakt, overal gaan dingen mis. We geloven dat het in de toekomst nog beter zal gaan met Appie. Elk stapje geeft nieuwe kracht. De situatie is zoals die is", vertelt hij. Hij spreekt bovendien vol bewondering over zijn broer. "Ik lag onlangs drie dagen op bed met griep. Ik had er genoeg van. Appie is al acht jaar aan huis gekluisterd en kan nog steeds lachen. Petje af."

Zet in op Ajax tegen Benfica!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Benfica. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh reageert op 'Heitinga-rel': "Het verwarde mij..."

0
Dick Advocaat

Dick Advocaat naar Ajax? "Je hebt een club die in brand staat"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Abdelhak Nouri
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 13 24 34
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 13 5 24
4 Ajax 13 4 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd