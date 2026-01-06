HNM De Podcast
Hélène Hendriks versierd door oud-speler Ajax: "Vrouwenmagneet"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Familie Koeman getroffen door inbraak; verdachten opgepakt'

Gijs Kila
bron: RealityFBI
Ronald Koeman
Ronald Koeman Foto: © Pro Shots

In de nacht van zondag op maandag heeft er een diefstal plaatsgevonden bij Skins Cosmetics in Oosterbeek. Dat meldde Reality FBI maandagmiddag. De vestiging is eigendom van Bartina Koeman en haar dochter Debbie Koeman, de vrouw en dochter van bondscoach Ronald Koeman.

Volgens het Instagram-account ging aan de aanhouding van de verdachten een achtervolging door de politie vooraf. "Om 04.15 uur crashte de auto na een achtervolging op een rotonde tegen een boom. Op de auto zaten Zwitserse kentekenplaten, maar in de auto zelf lagen Nederlandse kentekenplaten. Bovendien stond de auto geregistreerd als gestolen", aldus Reality FBI. Na het incident zijn twee personen aangehouden.

Aanvankelijk werd gesproken van een ramkraak, maar daarvan blijkt geen sprake te zijn. Wel is bij de winkel een raam ingeslagen. Dit raam is inmiddels dichtgetimmerd met een houten plaat. Het is nog onduidelijk wat er precies is buitgemaakt bij de diefstal.

Bartina Koeman werd in het najaar van 2013 eigenaar van Skins Cosmetics in Oosterbeek. In eerste instantie deed zij dit samen met haar dochter Debbie. Inmiddels heeft zoon Tim Koeman de dagelijkse leiding over de winkel.

De post van Reailty FBI
De post van Reailty FBI Foto: © Screenshot
Gerelateerd:
Mike Verweij

Verweij: "Denk dat ze bij Ajax inmiddels een moord doen voor hem"

0
Hélène Hendriks

Hélène Hendriks versierd door oud-speler Ajax: "Vrouwenmagneet"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ronald Koeman
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd