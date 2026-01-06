'Familie Koeman getroffen door inbraak; verdachten opgepakt'

In de nacht van zondag op maandag heeft er een diefstal plaatsgevonden bij Skins Cosmetics in Oosterbeek. Dat meldde Reality FBI maandagmiddag. De vestiging is eigendom van Bartina Koeman en haar dochter Debbie Koeman, de vrouw en dochter van bondscoach Ronald Koeman.

Volgens het Instagram-account ging aan de aanhouding van de verdachten een achtervolging door de politie vooraf. "Om 04.15 uur crashte de auto na een achtervolging op een rotonde tegen een boom. Op de auto zaten Zwitserse kentekenplaten, maar in de auto zelf lagen Nederlandse kentekenplaten. Bovendien stond de auto geregistreerd als gestolen", aldus Reality FBI. Na het incident zijn twee personen aangehouden.

Aanvankelijk werd gesproken van een ramkraak, maar daarvan blijkt geen sprake te zijn. Wel is bij de winkel een raam ingeslagen. Dit raam is inmiddels dichtgetimmerd met een houten plaat. Het is nog onduidelijk wat er precies is buitgemaakt bij de diefstal.

Bartina Koeman werd in het najaar van 2013 eigenaar van Skins Cosmetics in Oosterbeek. In eerste instantie deed zij dit samen met haar dochter Debbie. Inmiddels heeft zoon Tim Koeman de dagelijkse leiding over de winkel.