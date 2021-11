Geschreven door Jessica Westdijk 07 nov 2021 om 13:11

Na jaren hebben Ajax en de familie Nouri eindelijk een akkoord weten te bereiken over de schadevergoeding voor de familie, zo meldt de NOS. De schadevergoeding gaat om de kosten voor de zorg die Abdelhak Nouri nodig heeft, maar ook om de inkomsten die hij als voetballer is misgelopen en smartengeld voor het leed van de familie.

Lange tijd konden beide partijen het niet eens worden over de hoogte van die vergoeding. De familie besloot daarop een arbitragezaak aan te spannen tegen de club, waarin dan uitspraak gedaan zou moeten worden over de hoogte van de vergoeding. Die zaak is dus van de baan, nu er alsnog een akkoord bereikt is. Over de hoogte van de schadevergoeding wordt geen uitspraak gedaan.

De gezondheid van Abdelhak Nouri is onveranderd. Hij wordt thuis verzorgd en kan communiceren via gezichtsuitdrukkingen.