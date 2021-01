Geschreven door Auke Kooreman 22 jan 2021 om 20:01

De familie Nouri is al een aantal jaar aan het onderhandelen met Ajax over de hoogte van de vergoeding waar de familie recht op heeft. Edwin van der Sar gaf voor Ajax-PSV aan dat beide partijen er nog steeds niet uit waren, was het wachten op eerste beweging richting de KNVB.

De familie Nouri heeft woensdag een arbitragezaak aangespannen tegen Ajax. Vorige week gaf de Algemeen directeur bij Rondo al aan dat het misschien wel beter is als er gespecialiseerde mensen naar de zaak kijken. Ondanks alles is het geen aanval richting Ajax. Beide partijen hebben nog altijd een goede relatie met elkaar. “Ik ben er nu wegens corona een lange tijd niet geweest, maar van Ajax gaat er elke dag iemand richting Appie,” vertelde Van der Sar vorige week aan de tafel van Rondo.

Nouri zakte op 8 juli 2017 in elkaar tijdens een oefenduel met Werder Bremen. Ajax heeft al erkend dat de behandeling op het veld in het Oostenrijkse Mayrhofen tekortschoot. Hierdoor liep de middenvelder ernstige en blijvende hersenschade op. Tot een schadevergoedingsregeling kwamen beide partijen daarna niet.

Persbericht: verklaring van de familie Nouri over de arbitrageprocedure bij de KNVB pic.twitter.com/4XTzb4cNw7 — De Vries & Kasem lawyers | investigations (@DeVriesKasem) January 21, 2021

“De tekortkomingen hebben tot gevolg dat Abdelhak permanent afhankelijk is van de zorg van anderen. Helaas heeft hij hierdoor niet kunnen laten zien hoe zijn veelbelovende loopbaan als voetballer zich zou hebben ontwikkeld,” vertellen advocaten Lucas Hogeling en John Beer.

De verhalen rond de hoogte van het bedrag wisselen bij elk medium. “Geen enkel bedrag kan het gemis aan de ‘oude’ Abdelhak en zijn geknakte voetbalcarrière compenseren. De wilde verhalen over de vermeende financiële eisen van de familie Nouri leiden tot ongenuanceerde reacties en ongefundeerde speculaties. Deze raken de familie diep en doen afbreuk aan Abdelhak en alles waar hij voor stond. De familie Nouri denkt niet in termen van winnen of verliezen of financieel gewin, nu Abdelhak en zij voor altijd hebben verloren”, aldus Kasem.