Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Familie omgebrachte Lisa (17) waardeert Ajax-gebaar: "Heel mooi"

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Het logo van Ajax bij de Johan Cruijff ArenA
Het logo van Ajax bij de Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo zal zondag in de 17e minuut een bijzonder eerbetoon plaatsvinden. Supporters klappen dan massaal ter nagedachtenis aan Lisa (17) uit Abcoude, die eerder deze week met geweld om het leven werd gebracht.

De actie is vooraf besproken met de nabestaanden, zo vertelt Selma Hetharia van Namens de Familie aan het Algemeen Dagblad. "Ze zijn ervan op de hoogte en ze vinden dit een heel mooi gebaar", aldus de woordvoerder.

Lisa stond bekend als een groot Ajax-fan en bezocht regelmatig de Johan Cruijff ArenA. "Ook de Amsterdamse club zelf heeft inmiddels contact gezocht met de familie. Een woordvoerder van Ajax laat weten dat het gezin inderdaad graag wedstrijden van de club bezocht", zo valt er te lezen.

De supportersvereniging van Ajax ondersteunt het eerbetoon volledig. "Het is een gevoelig onderwerp, maar een mooi initiatief van Ajax. We ondersteunen dit eerbetoon dan ook van harte. We wensen alle nabestaanden heel veel sterkte", klinkt het in een verklaring.

