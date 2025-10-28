Fanatieke Ajax-fan blijkt slachtoffer van bootongeluk Amsterdam

Tijdens de zoektocht naar twee opvarenden die te water raakten na een aanvaring met een vrachtschip, heeft de politie aan het eind van de middag een lichaam gevonden in het water van het Westelijk Havengebied. Op Instagram liet Ultras Amsterdam weten dat het zou gaan om een lid van hun groep. "We gaan je missen maatje. Een echte is heengegaan", schrijft het kanaal.

Het lichaam werd rond 16.45 uur gevonden door een duiker van het arrestatieteam en vervolgens naar de kant gebracht. De politie onderzoekt nu de doodsoorzaak en de identiteit, om te kunnen vaststellen of het daadwerkelijk om een van de twee vermisten van de aanvaring gaat.

Eerder op de dag werd in hetzelfde gebied al de boot gevonden die gisteravond rond 18.00 uur werd aangevaren. De boot zonk na de botsing, maar wordt voorlopig nog niet omhoog gehaald. De politie richt zich eerst op het vinden van de opvarenden. Het takelen van het wrak zal mogelijk morgen plaatsvinden.

De vermisten bevonden zich niet meer in de boot, bevestigt een politiewoordvoerder aan AT5. Het lichaam dat aan het eind van de middag werd gevonden, lag verderop in het water. Het zou gaan om een bootje van De Koperen Ploeg, een bedrijf dat in het Amsterdamse havengebied zorgt voor het afmeren, ontmeren en verhalen van schepen.