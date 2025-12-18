'Fans Ajax boos op goedkeuren buitenspelgoal': "Scheids geen zin"

Ajax heeft woensdag zonder al te veel problemen afgerekend met Excelsior Maassluis in het bekertoernooi. De Amsterdammers wonnen met 2-7, al bleef ook de amateurploeg vol op de aanval spelen, wat zorgde voor een aantrekkelijk en doelpuntrijk duel.

De tweede treffer van de amateurs was er eentje met een luchtje. Het leek erop dat het ruiim buitenspel was, hetgeen ook te zien was op screenshots die ajacieden na afloop deelden op sociale media.

ESPN herhaalde het buitenspelmoment opvallend genoeg niet en de VAR was niet aanwezig bij dit duel. Op X reageerden veel Ajacieden, die niet blij waren met het goedkeuren van de treffer.