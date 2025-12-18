Omroep Abe
Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Fans Ajax boos op goedkeuren buitenspelgoal': "Scheids geen zin"

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
Rayane Bounida en Kevin Ringeling
Rayane Bounida en Kevin Ringeling Foto: © Pro Shots

Ajax heeft woensdag zonder al te veel problemen afgerekend met Excelsior Maassluis in het bekertoernooi. De Amsterdammers wonnen met 2-7, al bleef ook de amateurploeg vol op de aanval spelen, wat zorgde voor een aantrekkelijk en doelpuntrijk duel.

De tweede treffer van de amateurs was er eentje met een luchtje. Het leek erop dat het ruiim buitenspel was, hetgeen ook te zien was op screenshots die ajacieden na afloop deelden op sociale media. 

ESPN herhaalde het buitenspelmoment opvallend genoeg niet en de VAR was niet aanwezig bij dit duel. Op X reageerden veel Ajacieden, die niet blij waren met het goedkeuren van de treffer.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Thomas Vermaelen

Thomas Vermaelen wijst Ajax de deur: "Ben al vaak zat verhuisd"

0
Quincy Promes

'Promes in belangstelling': "Bijna zeker dat ik club kan vinden"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd