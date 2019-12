Geschreven door Luuk Janssen 25 dec 2019 om 11:12

Eerder deze week werd bekend dat er al snel een einde komt aan het avontuur van Lasse Schöne. Zijn nieuwe werkgever Genoa zou namelijk zijn zinnen hebben gezet op een vertrek van de middenvelder. Dit omdat de club het geld nodig heeft om nieuwe aankopen te doen. Dat Schöne hierdoor binnenkort op zoek moet naar een nieuwe club was een bericht dat de harten van menig supporter sneller deed laten kloppen. Al snel werd de hashtag #LasseComeHome aangemaakt en werd hier massaal gehoor aan gegeven. Inmiddels is het zelfs de meest gebruikte hashtag op dit moment. De Deen speelde in zeven jaar 201 duels voor de Amsterdammers en scoorde daarin 49 keer. Hij was hiermee de speler van buitenlandse afkomst met de meeste duels voor Ajax.

Een greep uit de kerstwensen:

Fijne dagen iedereen.#LASSECOMEHOME #Ajax pic.twitter.com/SbWk3ZUIQw — V A K 4 1 0 N O O R D🎙 (@Vak410Noord) December 25, 2019

Lieve Lasse, Kom je alsjeblieft naar huis? Ik gebruik nooit hashtags, maar omdat jij het bent…#LASSECOMEHOME — Mijke (@rmijke) December 25, 2019