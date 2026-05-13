'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

"Feyenoord haalt de doelstelling inderdaad: tweede worden, het maximaal haalbare dit jaar. Daar hebben ze zwaar voor gevochten en geknokt. En dan gaat een deel van de supporters een liedje zingen over dat er in Amsterdam niets is gehaald. Waarom doen ze dat?", vraagt Nolles zich af. Analist Geert den Ouden reageert daarop: "Omdat er bij een deel van het publiek een constante aversie is tegen alles wat met Amsterdam te maken heeft. Dus ook met Ajax."

Nolles vervolgt teleurgesteld: "Je haalt als club waar je zo enorm naar hebt gestreefd, waar je zo onwijs voor hebt gevochten…" Den Ouden onderbreekt hem vervolgens: "Het is jammer dat de focus nu niet ligt op de prestaties van Feyenoord, want die prestatie is natuurlijk ook gewoon goed. Ze hebben de Champions League gehaald, punt, klaar. De manier waarop doet er dan even niet toe, ze hebben het gehaald. Maar ja, dat horen we toch heel vaak rondom wedstrijden van Ajax en Feyenoord: dat de focus daarop ligt."