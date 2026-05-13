'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

Arthur
bron: FC Rijnmond

Supporters van Feyenoord vierden zondag niet alleen het veiligstellen van Champions League-voetbal, maar zongen na afloop van de laatste thuiswedstrijd ook spottend richting aartsrivaal Ajax: "helemaal niets in Amsterdam". FC Rijnmond-presentator Bart Nolles begrijpt die focus op de rivaal maar moeilijk.

"Feyenoord haalt de doelstelling inderdaad: tweede worden, het maximaal haalbare dit jaar. Daar hebben ze zwaar voor gevochten en geknokt. En dan gaat een deel van de supporters een liedje zingen over dat er in Amsterdam niets is gehaald. Waarom doen ze dat?", vraagt Nolles zich af. Analist Geert den Ouden reageert daarop: "Omdat er bij een deel van het publiek een constante aversie is tegen alles wat met Amsterdam te maken heeft. Dus ook met Ajax."

Nolles vervolgt teleurgesteld: "Je haalt als club waar je zo enorm naar hebt gestreefd, waar je zo onwijs voor hebt gevochten…" Den Ouden onderbreekt hem vervolgens: "Het is jammer dat de focus nu niet ligt op de prestaties van Feyenoord, want die prestatie is natuurlijk ook gewoon goed. Ze hebben de Champions League gehaald, punt, klaar. De manier waarop doet er dan even niet toe, ze hebben het gehaald. Maar ja, dat horen we toch heel vaak rondom wedstrijden van Ajax en Feyenoord: dat de focus daarop ligt."

Volgens Nolles "hoort het er ook wel bij", maar hij vindt het opmerkelijk dat juist op zo’n belangrijk moment de aandacht toch weer naar een andere club verschuift. Den Ouden denkt dat de timing van de nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht meespeelde. "Misschien had het er ook mee te maken dat Ajax in blessuretijd nog met 1-2 verloor. Ik denk dat dat wel meespeelt, zeker."

Ook voormalig ADO Den Haag-speler Nasser El Khayati begrijpt de reacties van de supporters wel. "Voor de traditionele top drie is het natuurlijk cruciaal om Champions League-voetbal binnen te halen. Dan is het voor Feyenoord altijd lekker als Ajax het niet haalt. Dat geeft nog wat extra lading."

Ondanks de spreekkoren is het seizoen voor Ajax nog niet volledig verloren. De Amsterdammers maken in ieder geval nog kans via de play-offs voor de voorrondes van de Conference League en kunnen theoretisch zelfs nog als derde eindigen, wat recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Champions League.

