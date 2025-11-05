'Fans woest over blunder in opstelling Ajax: "Wat maak ik mee?"

John Heitinga heeft woensdagavond voor verrassing gezorgd met zijn opstelling voor Ajax. Volgens de UEFA zou Youri Regeer op het middenveld staan, achter Davy Klaassen en naast Jorthy Mokio. ESPN komt echter met een geheel andere lezing.

De sportzender meldt dat Regeer niet op het middenveld, maar op de rechtsbuitenpositie speelt. Daardoor zou Oscar Gloukh juist als nummer 10 fungeren, in tegenstelling tot wat de UEFA heeft vermeld.

Volgens de UEFA stond Gloukh op linksbuiten en Mika Godts op rechts, maar in de praktijk blijkt dat Regeer de rechterflank bezet. ESPN stelt dat Heitinga bewust voor deze wijziging heeft gekozen.

Op sociale media reageren Ajax-fans kritisch op de opmerkelijke keuze. Onder het officiële bericht van de club op X (voorheen Twitter) wordt met onbegrip gereageerd. Veel supporters vragen zich af waarom Regeer op de rechtsbuitenpositie is neergezet en niet in zijn vertrouwde rol op het middenveld.