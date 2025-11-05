Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Fans woest over blunder in opstelling Ajax: "Wat maak ik mee?"

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

John Heitinga heeft woensdagavond voor verrassing gezorgd met zijn opstelling voor Ajax. Volgens de UEFA zou Youri Regeer op het middenveld staan, achter Davy Klaassen en naast Jorthy Mokio. ESPN komt echter met een geheel andere lezing.

De sportzender meldt dat Regeer niet op het middenveld, maar op de rechtsbuitenpositie speelt. Daardoor zou Oscar Gloukh juist als nummer 10 fungeren, in tegenstelling tot wat de UEFA heeft vermeld.

Volgens de UEFA stond Gloukh op linksbuiten en Mika Godts op rechts, maar in de praktijk blijkt dat Regeer de rechterflank bezet. ESPN stelt dat Heitinga bewust voor deze wijziging heeft gekozen.

Op sociale media reageren Ajax-fans kritisch op de opmerkelijke keuze. Onder het officiële bericht van de club op X (voorheen Twitter) wordt met onbegrip gereageerd. Veel supporters vragen zich af waarom Regeer op de rechtsbuitenpositie is neergezet en niet in zijn vertrouwde rol op het middenveld.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Francesco Farioli

Farioli praat niet over onderwerp bij Ajax: "Niet netjes..."

0
John van 't Schip

Van 't Schip fel op Ajax: "Zij zijn niet complementair aan elkaar"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

0
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

0
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd