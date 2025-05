Gullit en Mulder storen zich aan Farioli: "Als je niets zegt..."

Francesco Farioli was maandagavond te gast bij het Ziggo-programma Rondo , maar gaf weinig duidelijkheid over de exacte reden van zijn vertrek bij Ajax. Dat leidde tot ergernis bij analisten Youri Mulder en Ruud Gullit.

Farioli gaf aan een wensenlijst met verbeterpunten te hebben ingediend bij de clubleiding. "De belangrijkste strijd die ik aanging ging over de cultuur binnen de club", verklaarde hij. "Op gebied van voeding en de faciliteiten et cetera. Dat zijn geen onderwerpen voor alleen vandaag, maar ze gaan over de mentaliteit van de club en het niveau van professionaliteit."

Hoewel hij benadrukte dat hij op sommige punten de steun van de club kreeg, wilde hij geen concrete voorbeelden geven. Ook ontkende hij geruchten over een conflict met directeur Alex Kroes en het eisen van dure aankopen: "Dat is niet het geval."

De terughoudendheid van Farioli om inhoudelijk op zijn vertrek in te gaan, viel niet goed bij de aanwezige analisten. Gullit wees hem op het risico van vaagheid: "Maar als je niets zegt, laat je ruimte voor speculatie." Mulder viel hem bij en confronteerde Farioli met het verwijt dat hij te verdedigend zou spelen, terwijl Ajax juist aanvallender voetbal zou willen zien. "Ik geloof niet dat we een antwoord gaan krijgen. Is het waar?", vroeg hij zichtbaar geïrriteerd.

Farioli reageerde cynisch: "Als dat zou kloppen, is dat heel interessant. In Turkije zeggen ze nog steeds dat ik het Turkse voetbal heb beïnvloed met opbouwend voetbal."

Uiteindelijk stelde presentator Wytse van der Goot de vraag of Ajax meer had kunnen doen om Farioli’s visie te volgen. De trainer bleef diplomatiek: "Ik denk dat ze alles gedaan hebben wat mogelijk was. Dat is waarom ik vandaag met pijn in mijn buik heb besloten om te stoppen."