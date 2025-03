Farioli aangepakt: "Hoop dat AZ hem enorm pak op z’n donder geeft"

Ajax-trainer Francesco Farioli werd donderdag vóór en na de wedstrijd door sommige kenners flink bekritiseerd vanwege zijn keuze om een 'B-team' op te stellen tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League. De Amsterdammers gingen vervolgens kansloos onderuit in Duitsland. Farioli koos voor een B-team, om zondag meer fitte spelers te hebben in de topper tegen AZ. FC Twente-watcher Leon ten Voorde zag in Enschede vijftien jaar geleden een soort zelfde situatie.

"De trainer van Ajax deed donderdagavond een Steve McClarentje", begint Ten Voorde in Tubantia. "Je doet een jaar lang alles voor die ene verovering en als je dat voor elkaar hebt, is ze opeens een zeurderige mug in een warme zomernacht. Het was eind februari 2010, de nacht was al zo’n beetje over Bremen gevallen, toen Steve McClaren tegen een paar verslaggevers zei: "Vanavond zijn we kampioen geworden." Dat kwam wat vreemd over na een 4-1 nederlaag, maar de coach van FC Twente was blij dat hij verlost was van die extra last. De Europa League interesseerde hem geen fuck. Een kleine drie maanden later stond McClaren met de schaal in handen."

Ten Voorde zag dat het in 2012 wel fout afliep voor FC Twente. "Twee jaar na de avond in Bremen stelde McClaren - met zevenduizend Tukkers op de tribune - een B-ploeg op bij Schalke 04, omdat een paar dagen later de topper tegen Feyenoord op het programma stond. FC Twente werd uitgeschakeld door Schalke en verloor op zondag van Feyenoord. McClaren was daarna klaar in Enschede. Het is dat AZ een concurrent is van FC Twente, anders zou je toch hopen dat Clasie en zijn mannen (die donderdag in Londen wel gewoon speelden) Farioli zondag een enorm pak op z’n donder geven", aldus Leon ten Voorde.