Farioli afgebrand: "Hij maakt zich onsterfelijk belachelijk"

Bij Rondo op Ziggo Sport gaat het over Rangers FC, dat aartsrivaal Celtic versloeg en de kwartfinale van de Eruopa League haalde. "Leg dat maar eens aan meneer Farioli uit", zegt Marco van Basten bij Rondo, die bijval krijgt van Kieft. "Je moet elke wedstrijd ingaan - het is achtste finale Europa League, je kan altijd resultaat halen - met je beste opstelling. Dat is toch de essentie van voetbal?"

Ook volgens Ruud Gullit kon Ajax nog iets klaarspelen tegen Eintracht. "Een coach maakt zich onsterfelijk belachelijk als je dat geen B-team mag noemen. Dit is toch een B-team?", zucht Kieft. Farioli benadrukte dat hij geen 'B-ploeg' had opgesteld in Duitsland. "De Duitse pers vond het ook belachelijk. Je kan dit niet verantwoorden", aldus Gullit. "Je kan drie spelers veranderen, vier is al veel", vervolgt Gullit. "Maar tien..."