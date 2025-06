Farioli afgemaakt in Rondo: "Ik vond het niet om aan te gluren"

Heitinga werkte de afgelopen jaren als assistent bij West Ham United en Liverpool, waar hij onder de vleugels van David Moyes en Arne Slot leerde. "Je steekt altijd wel iets van iemand op", stelt Ten Cate in Rondo. Toch plaats hij wel een kanttekening. "Alles is afhankelijk van de kwaliteit die je tot je beschikking hebt. Je kan wel met twee spitsen willen spelen, maar als je geen twee spitsen hebt kan je niet met twee spitsen spelen. Alles is afhankelijk van het materiaal dat je tot je beschikking hebt."

"Ik denk dat het heel moeilijk gaat worden voor John", vervolgt Ten Cate. "Ik gun hem het allerbeste, echt waar, want hij is een sympatieke gozer. Hij is op niet zo'n chique manier vertrokken bij Ajax. Het feit dat je een jongen van de club zo buiten de deur zet... Daar heb ik mijn bedenkingen bij", doelt hij op het vertrek van Heitinga in 2023.

"Ik ben blij dat hij de kans krijgt en ik hoop dat hij slaagt. Ik ben van één ding overtuigd: Ajax gaat beter voetballen dan afgelopen seizoen", aldus Ten Cate. "In elk geval leuker om naar te kijken." Het spel van Ajax onder Farioli liet Ten Cate koud. "Ik vond het niet om aan te gluren, als ik eerlijk ben", zo sluit hij af.