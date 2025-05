'Farioli al gelinkt aan vervolgstap': "Dat is wel zijn ambitie"

De kans is groot dat Francesco Farioli in de nabije toekomst aan het werk gaan in de Serie A of de Premier League. Dat geluid klinkt door in meerdere Italiaanse media, waaronder Mediaset, La Republica en de Italiaanse tak van Sky Sport .

Maandagochtend werd bekend dat Farioli per direct opstapt bij Ajax. Sky Sport linkt de oefenmeester meteen weer aan AS Roma, waar hij eerder dit seizoen ook al mee in verband gebracht werd. "Hij behoort nog altijd tot de kandidaten voor een plek op de bank bij de AS Roma", klinkt het.

Vorige week viel de naam van Farioli ook in Engeland. Tottenham Hotspur zou de oefenmeester op het lijstje hebben staan. "De laatste uren worden de kansen dat hij naar de Premier League gaat steeds groter", vervolgt Sky Sport. Dat geluid klinkt ook in Mediaset en La Republica. "Zijn toekomst zou in de Premier League kunnen liggen. Dat is in ieder geval wel zijn ambitie'