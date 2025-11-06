Farioli baalt nog steeds: "Ik had Ajax de titel willen geven"

Voor het eerst sinds zijn vertrek bij Ajax is Francesco Farioli terug op Nederlandse bodem. In de Galgenwaard, waar hij eerder dit jaar met Ajax een pijnlijke 4-0 nederlaag leed tegen FC Utrecht en de titel verspeelde, blikt hij vooruit op het Europa League-duel met FC Porto en kijkt hij kort terug op zijn tijd in Nederland.

"FC Utrecht deed het vorig jaar erg goed in de competitie", zegt Farioli, die zich duidelijk niet laat leiden door de huidige stand op de ranglijst. "We konden vorig seizoen niet van FC Utrecht winnen, met hun ervaren trainer. Het wordt morgen ook moeilijk voor ons."

De Italiaan, nu coach van FC Porto, vervolgt. "Ik heb speciaal Portugese wijn voor Jans meegenomen", lacht hij. "Ik hoop dat hij die drinkt voor de wedstrijd, om onze kansen te vergroten."

Van revanchegevoelens wil hij niets weten: "Nee. Ik had Ajax de titel willen geven, maar dat bleek onmogelijk."

Toch benadrukt Farioli dat het nu om Porto gaat: "We hebben wat problemen in de selectie op te lossen maar we spelen met de best mogelijke opstelling. Omdat we de punten willen en door willen in Europa. En wel zo snel mogelijk."