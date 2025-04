Farioli baalt toch ondanks overwinning: "Dat misten we daar"

"Dit was duidelijk een goede dag", vertelde Farioli aan ESPN. Toch had de trainer van Ajax ook een stevig minpunt. Hij stoorde zich aan de wijze waarop Ajax op achterstand kwam. "We hebben het onszelf wel moeilijk gemaakt door een moment waarop we drie duels op rij verloren. Daar hebben we de prijs voor betaald en die was hoog. Maar we hebben daar goed op gereageerd."

"Ik was niet blij met het feit dat we daar de agressie misten. Daar hebben we het in de rust ook over gehad. We moeten bescheiden blijven en hard blijven werken." Verder was Farioli wel te spreken over de invloed van Don- Angelo Konadu. De aanvaller maakte zijn basisdebuut in de Eredivisie. "De invloed van Konadu was geweldig. Bij de penalty, maar ook zijn aandeel bij de tweede goal."