Farioli baalt van vraag: "Voor ons is het niet per se bijzonder"

Ajax neemt het zondagmiddag in de Galgenwaard op tegen FC Utrecht en vanwege 'Goede Vrijdag' stond vandaag de persconferentie van trainer Francesco Farioli al op het programma. De oefenmeester kreeg als eerste vraag of hij zelf gelovig is.

“Laten we het hebben over voetbal, kom op”, reageerde de Italiaan geïrriteerd. "Ik heb met Pasen en met Kerstmis gespeeld. Het is altijd leuk om te voetballen. Voor de supporters is het leuk, maar voor ons is het niet per se bijzonder", aldus Farioli, die blij is dat Ajax de eerste doelstelling heeft gehaald.

“Niets is nog zeker, behalve dat we de derde plaats hebben veiliggesteld. Er zijn nog vijftien punten om voor te spelen en we willen met zo’n hoog mogelijk puntenaantal eindigen. Het is geen geheim, maar onze samenhang en teamgeest zijn belangrijk geweest. Dat moeten we tot het eind volhouden."

De oefenmeester verwacht een lastige wedstrijd tegen de ploeg van trainer Ron Jans. “Hoe moeilijk het wordt? Ten out of ten. Het is een belangrijke wedstrijd en we weten hoe Utrecht tot dusver heeft gepresteerd", legt hij uit. "Eerder dit seizoen speelden we een van onze beste eerste helften tegen FC Utrecht, maar we wonnen niet (2-2, red.). Utrecht is een gevaarlijke tegenstander met veel verschillende wapens", besluit Farioli, die vooral de aanvallers zal vrezen.