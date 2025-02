Farioli baalt: "We hebben de prijs al betaald met Henderson"

"We moeten klaar zijn. Het is helaas niet de eerste keer dat we op zo'n ondergrond spelen de laatste tijd. Ook voor Union is het niet makkelijk en niet leuk om hier te spelen, hoewel zij een erg fysiek team zijn. Mijn grootste zorg is de gezondheid van de spelers", zei de Italiaan woensdag op de persconferentie.

"We hebben de prijs al betaald met de blessure van Jordan Henderson op het veld van zondag (tegen Fortuna Sittard, red.). En hetzelfde probleem hebben we met Branco van den Boomen, die pijn voelde na het duel bij Rigas FS", aldus Farioli. De middenvelders ontbreken donderdagavond vanwege blessures.

Farioli lijkt geïrriteerd door de omstandigheden in Brussel. "Het is heel jammer dat wij onze spelers op zo'n veld moeten inzetten. De UEFA zei gisteren duidelijk dat we hier niet konden spelen. Vandaag toen we in de bus zaten veranderde dat. Maar als de UEFA zegt dat we kunnen spelen, dan gaan we spelen. We moeten ons aanpassen."