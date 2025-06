Farioli bedankt Arne Slot: "Hij heeft de wedstrijden bekeken"

Francesco Farioli is erg blij met de complimenten van Arne Slot. De trainer van Liverpool was onlangs erg te spreken over Ajax onder de Italiaan.

Farioli en Ajax kregen het afgelopen seizoen vaak kritiek op de speelwijze, maar Slot zag dat anders. "Als ik naar Ajax keek, zag ik altijd een goede opbouw, waarbij ze een man vrij konden spelen en ze goed druk zetten", zo stelde de Nederlander. Farioli is vol trots na de complimenten van zijn collega. "Hij erkende al het werk en het basiswerk", vertelt hij aan Cronache di Spogliatoio.

Farioli, die een contract bij FC Porto gaat tekenen, is op zijn beurt ook erg complimenteus voor Slot. "Het betekent dat hij de wedstrijden heeft bekeken, met volledige kennis van zaken. Het is fijn om erkenning te krijgen van iemand die niet alleen een geweldige coach is, maar ook een mens met grote menselijkheid", klinkt het. "Dat heeft hij in Nederland en Engeland laten zien. We wisselden elkaar een paar berichten uit, waarin ik hem heb bedankt."