Farioli bekritiseerd: "Dan weet ik niet of dit de juiste trainer is"

"Ik vind het toch wel knap van Ajax, hoor. In één rechte lijn gaan ze omhoog. Ik vind dat mooi", begint Wesley Sneijder bij Rondo. "Het is zeker niet met mooi voetbal, maar uiteindelijk draait het wel om resultaat en om straks weer die Champions League te gaan halen. Dat geeft financieel weer een aardige impuls aan de club, waar ze uiteindelijk weer nieuwe spelers van kunnen halen die misschien weer het verschil kunnen maken qua voetbal."



Farioli kreeg eerder al veel kritiek van Sneijder. "Ik ben niet helemaal gedraaid. Het is knap hoe ze het doen, maar ik vind wel dat het gepaard gaat met een beetje geluk hier en daar. Maar dat moet ook, dat is het geluk van de kampioen zeggen ze dan. Er zit wel een visie achter. Het is compact, zorgen dat je goed staat en van daaruit komen er altijd wel momenten waarin je kansen gaat krijgen. Die moeten er dan in. Maar ze geven weinig weg.’

Theo Janssen vindt dat Farioli er het maximale uithaalt. "Het is wel heel knap als je de spelers één voor één pakt en je ziet met wat voor kwaliteit ze in het elftal spelen, want als ze hiermee aanvallend voetbal gaan spelen, worden ze vijfde of zesde in de competitie. Dan komen ze echt kwaliteit tekort."

De verdedigers van Ajax krijgen vooral de credits. "Hato speelde vorig jaar altijd centraal achterin en nu linksback, wat hij hartstikke goed doet. Nu heb je Baas die centraal speelt, dat verwachtte je ook niet van tevoren en in grote wedstrijden vroeg je je af: is dit wel goed genoeg? Maar je ziet ze zo dicht bij elkaar spelen en spelers dingen voor elkaar corrigeren. Wat je bij PSV niet ziet, zie je bij Ajax wel: ze hoeven maar vijf, zes meter druk te zetten en ze staan weer goed."

Of Farioli ook na dit seizoen doormoet blijft echter een vraagteken. "Ik zie een trainer die volgens mij heel defensief is ingesteld en vanuit de omschakeling speelt. Bij Ajax moet je een trainer hebben die ook een beetje bravoure heeft en durf in het voetbal, waar ook een beetje risico bij komt kijken. Ik heb niet het gevoel dat hij zo’n type trainer is als je de volgende stappen wil zetten. Of je moet akkoord gaan hiermee als de club zegt: we gaan op deze weg verder. Dat is helemaal prima, maar wil je de volgende stap gaan zetten, weet ik niet of dit de juiste trainer is."