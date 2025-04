Farioli: "Belangrijk dat we weer de Champions League-muziek horen"

Toch wil hij nog niet over een mogelijke titel praten. "Het zijn vijf finales", zegt hij na de moeizame 1-2 overwinning in Tilburg voor de camera van ESPN. "Het is een heel belangrijke prestatie om bij de eerste drie te eindigen. Dat is voor deze club cruciaal. Het is belangrijk dat we weer de Champions League-muziek in de Johan Cruijff ArenA gaan horen."

"We willen alles doen om daarin te spelen", stelt de 36-jarige Italiaan, die zijn doelstelling nu behaald heeft. "Dit was het eerste wat de club me vroeg toen we elkaar ontmoetten. Om dit halverwege april al behaald te hebben, is een heel erg groot succes."

Ajax stond lang 1-0 achter en pas diep in de tweede helft werd er orde op zaken gesteld. Hoe werd de Amsterdamse comeback tot stand gebracht? "De sleutel was geduld", legt Farioli uit. "De statistieken in de eerste helft waren ongelooflijk, omdat we 33 balcontacten hadden in het strafschopgebied, en zij vier."

"We kwamen ook nog op achterstand. Zoals je je kunt voorstellen was er dus veel geduld nodig", vervolgt Farioli, die agressiviteit in het strafschopgebied miste. "In de tweede helft ging het beter. Dit resultaat is heel belangrijk voor ons."