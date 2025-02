Farioli bevestigt mislukt verzoek Ajax: "Het is niet mogelijk"

Ajax had de wedstrijd tegen PEC Zwolle graag op een ander moment gespeeld. In tegenstelling tot PSV, Feyenoord en AZ spelen de Amsterdammers de wedstrijd in speelronde 25 wel op de oorspronkelijke tijd.

Om de club meer rust te geven vanwege Europees voetbal maakte de KNVB vrijdag bekend dat een aantal wedstrijden verplaatst worden. PEC Zwolle - Ajax zou daar ook in aanmerking voor komen, maar wordt uiteindelijk niet verplaatst. "Het was inderdaad een mogelijkheid, maar om verschillende redenen is het niet mogelijk", bevestigt Francesco Farioli aan de clubkanalen. "Maar we hebben geen tijd om daar mee bezig te zijn want de focus moet op zondag."

Dan gaan de Amsterdammers op bezoek bij hekkensluiter Almere City. "Almere City is een ploeg die het goed doet", aldus Farioli. "Ze halen prima resultaten en spelen goed. We moeten ons goed voorbereiden en we treffen een andere ploeg dan in Amsterdam toen we met 3-0 wonnen. We kennen hun sterktes en we gaan erheen om onze eigen wedstrijd te spelen."

Almere City en Ajax trappen zondagmiddag om 14.30 uur af in het Yanmark Stadion in Almere.