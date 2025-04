Farioli bewierookt: "Hopelijk wordt hem de kans gegund in Serie A"

De prestaties van Ajax onder Francesco Farioli zijn ook in Italië opgevallen. Analist Andrea Spadoni ziet de Italiaanse oefenmeester wel aan de slag gaan in de Serie A.

Farioli is hard op weg om kampioen te worden in zijn debuutseizoen in Amsterdam. "Bij de club die symbool staat voor schoonheid weet hij die schoonheid te combineren met voetbal en zo een revolutie te veroorzaken", reageert Spadoni in de Telegraaf. "Uitgerekend bij de club die dankzij het genie van Johan Cruijff iedereen heeft geleerd hoe je de spelregels kunt veranderen en wat een revolutie teweegbrengt.”

Spadoni ziet een mooie toekomst in de Serie A voor Farioli in het verschiet liggen. "Hij is 36 jaar oud, komt uit de voorsteden van Toscane, zonder connecties, zonder druk van de omgeving, zonder cv van een profvoetballer, maar met een functionerend brein en een diploma filosofie op kantoor. Hopelijk wordt hem in deze absurde periode de kans gegund om zoals bij Ajax een revolutie in de Serie A te ontketenen."