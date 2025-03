Farioli bezig aan laatste maanden bij Ajax? "Hij gaat zelf weg"

Farioli is bezig aan zijn debuutseizoen bij Ajax en ligt richting het einde van de competitie op schema om kampioen te worden. In de media wordt er al gesproken over een zomers vertrek, maar Kieft vindt dat Ajax door moet met de hoofdtrainer. "Tuurlijk moet je door met hem. Ja, natuurlijk. Als je kampioen wordt, kun je niet zeggen tegen hem dat je niet doorgaat", reageert hij in KieftJansenEgmondGijp.

Jansen verwacht dat er na dit seizoen al een einde gaat komen aan de samenwerking tussen Ajax en Farioli. "Hij gaat zelf weg", voorspelt de zaakwaarnemer. "Ik denk dat hij voelt dat hij niet zo populair is, of dat het niet zo goed is als iedereen denkt. Ik denk dat als Farioli de kans krijgt, dat hij opstapt." Farioli heeft nog een contract tot medio 2027 bij Ajax.