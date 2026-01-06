Farioli bezig aan recordseizoen FC Porto: "Het is een mooie reis"

FC Porto is het nieuwe jaar voortvarend begonnen met een minimale maar veelzeggende zege op Santa Clara. De ploeg van trainer Francesco Farioli won met 0-1 en boekte daarmee alweer de zestiende overwinning in zeventien competitiewedstrijden. Slechts één keer werd niet gewonnen: begin oktober eindigde de topper tegen Benfica in 0-0.

Met 49 punten na zeventien duels zet Porto een clubrecord neer. Nooit eerder stond de club op dit punt in het seizoen op zo’n hoog puntenaantal. Aanvaller Pepê zag daarin vooral de kracht van het collectief. "Het zegt veel over wat we op het veld doen. We staan altijd samen en willen altijd meer. De resultaten spreken voor zich. Het draait om vertrouwen in elkaar, ook als het even tegenzit", zo citeert Voetbal International.

Ook Farioli toonde zich tevreden, maar bleef nadrukkelijk met beide benen op de grond. "De cijfers zijn goed, maar in een marathon ben je bij kilometer twintig nog lang niet klaar. Het is een mooie reis, alleen onze mentaliteit mag niet veranderen. We moeten blijven werken en ons blijven verbeteren."

De Portugese topclub heeft nu een korte onderbreking voor de boeg. Porto komt pas op 14 januari weer in actie, wanneer Benfica wacht in de kwartfinale van de Taça de Portugal. Of die pauze een voordeel is, durft Farioli niet te zeggen. "We gaan deze tijd benutten om hard te werken. Vanaf dinsdag gaan we op trainingskamp in de Algarve. Elke minuut op het veld en elke bijeenkomst moeten we gebruiken om de teamgeest en wilskracht te versterken. Dat is belangrijker dan welk tactisch aspect dan ook."