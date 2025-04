Farioli biecht op: "Er is een foto waar ik verliefd op ben"

Francesco Farioli praatte op de Nacht van de Filosofie in Amsterdam over een foto waar hij nog altijd geëmotioneerd van kan raken.

"Er is een foto waar ik verliefd op ben", aldus de Italiaan. Hij doelt op de afbeelding van de winnende treffer van Taylor in De Klassieker. De emoties van Farioli zijn op deze foto zichtbaar. Op iedereens gezicht is een andere emotie te zien en Farioli heeft zijn hand voor zijn mond. "Zo veel emotie in één moment. Dan kun je toch niet zeggen dat het maar een spelletje is?", citeert Voetbal International de voetballiefhebber.

"Als coach teken je contracten voor drie of vier jaar, maar het leven van een trainer kan soms slechts twee of drie weken duren. In de staf zeggen we ook altijd tegen elkaar: ruim niet je gehele tas uit, want voor hetzelfde geld moet je twee dagen later alles weer inpakken", gaat Farioli verder. "Vandaar die gezichtsuitdrukking, vlak voordat Kenneth de bal binnentikte."