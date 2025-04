Farioli bijt van zich af: "Maar Ik vind de discussie idioot"

Francesco Farioli kan zich er niet in vinden dat er geklaagd wordt over het spel van Ajax, volgens de Italiaanse oefenmeesteer is er maar één ding dat relevant is en dat is winnen. Iets waar hij zich vrijdagavond te gast bij de Nacht van de Filosofie grondig over uitsprak.

"Je kunt er een boom over opzetten wat attractief voetbal is", citeert De Telegraaf. "Maar ik vind de discussie idioot, Als je mogelijkheid hebt om te kiezen tussen attractief voetbal of alles winnen, dan zal iedereen voor het laatste kiezen."

Naast het spel van Ajax werd er gevraagd welke wedstrijd de meeste emotie's opbracht bij de hoofdtrainer, waar ook volgens hem niet het ideale Ajax spel werd vertoond. "Dat was die tegen Union Sint Gillis. We verloren, speelden honderd minuten met tien man en hadden slechts 27 procent balbezit... En toch heb ik zelden méér connectie gevoeld met het publiek in de ArenA dan tijdens die wedstrijd. De redding van Kenneth vlak voor tijd, de run van Jorrel… Er waren in die wedstrijd zoveel emotionele momenten. Het voetbal was niet goed, maar mensen zagen wél de schoonheid van de opoffering."

Farioli doet daarnaast een opvallende analyse van twee compleet verschillende speelstijlen. "Kijk: ik ben gefascineerd door het tiki-taka-voetbal van Guardiola, maar aan de andere kant ook door de passie en emotie van Mourinho. Dat lijkt tegenstrijdig, maar het sluit elkaar niet uit", klinkt de conclusie van de Italiaan.