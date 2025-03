Farioli blij voor Ajax-middenvelder: "Hij was heel emotioneel"

Jordan Henderson keerde vrijdag terug in de nationale selectie van Engeland. Francesco Farioli is erg blij voor zijn aanvoerder.

Henderson ontbrak even bij de nationale ploeg, maar is voor de komende interlandperiode opgeroepen door Thomas Tuchel. "Ik weet hoeveel het voor hem betekent. Toen ik vanochtend naar hem toe ging om hem de hand te schudden en te feliciteren, was hij heel emotioneel", vertelt Farioli in gesprek met de clubkanalen.

De hoofdtrainer van Ajax vindt het logisch dat de middenvelder weer is opgeroepen. "Het Engelse nationale team speelt een speciale rol in zijn leven. Ik snap de beslissing van Tuchel overigens volledig. Jordan is een fantastische speler en een speciaal persoon." Engeland speelt WK-kwalificatiewedstrijden tegen Albanië en Letland.