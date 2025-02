Farioli blijft heel nuchter: "We kijken niet naar de ranglijst"

"Het enthousiasme is er altijd geweest. Sinds ik hier gestart ben, heb ik de steun van de fans gevoeld, ook naar het team toe en ook tijdens moeilijke momenten. Dus dit verandert niets. De Ajax-community is gemotiveerd en ze weten dat we het wedstrijd voor wedstrijd aanpakken. We kijken niet naar de ranglijst. We moeten dit duel alweer vergeten, de hele competitie zelfs en naar de wedstrijd in de Europa League kijken", zo doelde de coach bij ESPN op het komende duel met Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League.

Farioli kreeg precies te zien, wat hij al verwachtte. "Dit was er weer eentje. Elke zondag of wanneer we spelen is het altijd lastig als je een uitwedstrijd speelt. Teams maken ons het leven zuur en dit keer was het veld was niet makkelijk bespeelbaar. Dat maakte het erg moeilijk", stelde Farioli, die vooral blij was met de 0-2 van Christian Rasmussen.

De Italiaan gunde het de Deen. "Ik ben heel blij voor Rasmussen. Hij is iemand die nooit zeurt en er altijd staat, hij verdient deze goal", vond Farioli.