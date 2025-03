Farioli blijft koel: "Dat is het domste wat een club kan doen"

Francesco Farioli wil nog altijd niet te ver vooruit kijken met Ajax in de strijd om de landstitel. In aanloop naar het duel met PSV probeert hij vooral de koelte te bewaren.

"Het is vrij simpel", antwoordt Farioli als hij voor de camera van Ajax TV. "Sinds dag één is onze mantra: wedstrijd per wedstrijd. We moeten nog acht wedstrijden, dus er zijn 24 punten om voor te spelen. Alle uitkomsten zijn mogelijk."

Hij wil niet vooruitlopen op een mogelijk kampioenschap. "Het domste wat een club kan doen is berekeningen maken. We zijn vanaf het begin al duidelijk dat ons doel is om in de top-drie te eindigen. Ons direct kwalificeren voor de Champions League is belangrijk voor deze groep spelers, maar zeker voor de club. Dat is de manier waarop we het benaderen."

Komende zondag om 14.30 staat dé kraker op het programma. "We maken ons nu klaar om bij de huidige kampioen op bezoek te gaan. We moeten klaar zijn voor die grote en belangrijke wedstrijd, maar ook dit gaat gewoon om drie punten. Bij welk resultaat dan ook: winnen, verliezen of gelijkspel, er zijn nog een hoop punten om voor te spelen. Dat is hoe we het benaderen."

Wat hij ervan verwacht? "Een grote wedstrijd met twee teams die er alles aan zullen doen om te winnen. De wedstrijd in de ArenA (3-2 zege Ajax) was een gekkenhuis, met twee teams die voor iedere bal vochten. Ik verwacht een wedstrijd die daarop lijkt."