Farioli blijft vol vertrouwen: "Had vandaag weinig aan te merken"

"We wisten dat het een zware wedstrijd zou worden, dus het was niet echt een verrassing. Maar de uitslag is natuurlijk zwaar en weerspiegelt niet echt het optreden van het team. Uiteindelijk is het echter 4-0, dat laat weinig ruimte voor discussie", zo opent Farioli voor de camera van ESPN.

De Italiaan meent dat er meer had ingezeten tegen Utrecht. "Als je in de eerste drie minuten de paal en lat raakt en je scoort nul keer. En je krijgt uit zes doelpogingen vier treffers tegen, dan is het lastig analyseren", aldus Farioli, die vertelt dat Ajax zeker niet is weggespeeld door de thuisploeg. "Normaal gesproken als je op deze manier verliest, heb je veel aan te merken. Dat had ik vandaag niet. Niet over de houding, niet over de spirit."

"Het was niet zo heel anders als de thuiswedstrijd in de Arena. We creërden potentiële mogelijkheden, hadden controle over de bal, over de wedstrijd. Hun eerste de beste kans was een goal. In de Arena wisten we dat om te draaien, dit keer niet. We betaalden de prijs voor kleine dingen."

Farioli weet ook dat de afstraffing in de Domstad voor de nodige reacties zorgt. "Het is normaal dat zo'n nederlaag van Ajax voor opschudding zorgt, maar als je naar het grotere plaatje kijkt dan is dit de eerste nederlaag in vijftien duels. We moeten deze incasseren. Zoals we niet lang blijven hangen in overwinningen, moeten we dat nu ook niet doen", aldus de oefenmeester. "Vandaag viel alles de verkeerde kant op. Dat moeten we accepteren en doorgaan."