Farioli de lucht in geprezen: "Combineert schoonheid met succes"

"Het wordt tijd voor meer waardering, ook in Italië," stelt Spadoni in gesprek met De Telegraaf. "Wie maalt om Ancelotti, Allegri en Conte als een Italiaanse coach in Nederland revolutie maakt? Francesco Farioli, de filosoof die Cruijffs Ajax met succes overnam."

Spadoni is vol lof over de manier waarop Farioli de voetbalfilosofie van Ajax voortzet. "Bij de club die symbool staat voor schoonheid weet hij die schoonheid te combineren met voetbal en zo een revolutie te veroorzaken," legt hij uit. "Uitgerekend bij de club die dankzij het genie van Johan Cruijff iedereen heeft geleerd hoe je de spelregels kunt veranderen en wat een revolutie teweegbrengt."

Er gaan al langer geruchten dat Farioli in beeld is bij clubs uit de Serie A, waaronder Juventus. Spadoni hoopt dat de jonge trainer ook in Italië de kans krijgt om zijn stempel te drukken. "Hij is 36 jaar oud, komt uit de voorsteden van Toscane, zonder connecties, zonder druk van de omgeving, zonder cv van een profvoetballer, maar met een functionerend brein en een diploma filosofie op kantoor. Hopelijk wordt hem de kans gegund om zoals bij Ajax een revolutie in de Serie A te ontketenen," besluit de analist.