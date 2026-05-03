Farioli draagt titel FC Porto op aan Ajax: "Ook een beetje voor hen"
Francesco Farioli heeft met FC Porto de landstitel veroverd en stond na afloop uitgebreid stil bij zijn weg naar succes. De Italiaan zag zijn ploeg met 1-0 winnen van FC Alverca, dankzij een treffer van Jan Bednarek, en kroonde zich daarmee tot kampioen.
Tijdens de persconferentie keek Farioli niet alleen naar het heden, maar ook naar zijn recente verleden bij Ajax. "Zowel ik als ons team had dit jaar iets te bewijzen", gaf hij aan, doelend op de teleurstellende ontknoping van het Eredivisie-seizoen waarin Ajax een grote voorsprong uit handen gaf.
De trainer sprak met gemengde gevoelens over die periode. "Vorig seizoen hebben we bij Ajax iets buitengewoons neergezet, maar helaas eindigde dat niet zoals we hadden gewild", aldus Farioli. "Voetbal geeft heel veel, maar kan ook ontzettend veel pijn doen. Ik heb vandaag een aantal berichtjes gehad van mijn spelers van afgelopen seizoen. Ik denk dat deze vandaag ook een klein beetje voor hen is."
Volgens de oefenmeester heeft juist die pijn bijgedragen aan het succes in Portugal. "Die littekens hebben een veel sterkere band gecreëerd tussen ons. Er zijn er onderweg meer bij gekomen en die overstijgen het voetbal."
Farioli droeg de titel bovendien op aan meerdere mensen binnen en rond de club. "Deze titel is voor Jorge Costa, ik denk dat hij ons vandaag heeft geholpen. Maar de titel is ook voor de fans en voor de voorzitter", waarmee hij verwees naar clubpresident André Villas-Boas.
