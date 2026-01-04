Feyenoord: De Verlenging
Resink gelinkt aan volgende club: "Zouden ze natuurlijk wel willen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfers & geruchten

Farioli duidelijk over Chelsea-geruchten: "Zag je terug bij Ajax"

Max
bron: Portugese media
Francesco Farioli
Francesco Farioli Foto: © Pro Shots

Francesco Farioli gaat deze winter niet naar Chelsea. Dat liet de trainer van FC Porto zaterdag weten op de persconferentie.

Chelsea nam deze week afscheid van hoofdtrainer Enzo Maresca en de voormalig Ajacied werd sterk gelinkt aan de Engelse club. Zaterdag gaf Farioli duidelijkheid tegenover de Portugese media. "Er is geen twijfel of ik blijf. Er is ook nooit een twijfel geweest", zo gaf de Italiaan aan.

Farioli laat weten geen fan te zijn van een transfer midden in het seizoen. "Voor mij is het nooit een topic geweest om tijdens een proces te vertrekken. Dat zie je terug aan mijn eerdere ervaringen bij OGC Nice en Ajax", vervolgt hij. "Hier bij Porto voel ik iets speciaals, een diepere connectie met de voorzitter en met de club. Ik ben volledig toegewijd aan de club en de realiteit waarin we leven."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Anton Gaaei

'Italianen en Fransen willen Gaaei in winter losweken bij Ajax'

0
Quilindschy Hartman bij Oranje

'Ajax meldt zich officieel bij Burnley; Hartman wil naar Amsterdam'

0
Lees meer:
Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws Francesco Farioli
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd