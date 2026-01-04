Farioli duidelijk over Chelsea-geruchten: "Zag je terug bij Ajax"

Chelsea nam deze week afscheid van hoofdtrainer Enzo Maresca en de voormalig Ajacied werd sterk gelinkt aan de Engelse club. Zaterdag gaf Farioli duidelijkheid tegenover de Portugese media. "Er is geen twijfel of ik blijf. Er is ook nooit een twijfel geweest", zo gaf de Italiaan aan.

Farioli laat weten geen fan te zijn van een transfer midden in het seizoen. "Voor mij is het nooit een topic geweest om tijdens een proces te vertrekken. Dat zie je terug aan mijn eerdere ervaringen bij OGC Nice en Ajax", vervolgt hij. "Hier bij Porto voel ik iets speciaals, een diepere connectie met de voorzitter en met de club. Ik ben volledig toegewijd aan de club en de realiteit waarin we leven."