Farioli duidelijk: "Waarom zou dat vervelend zijn voor Gorter?"

Francesco Farioli is blij donderdagavond te kunnen beschikken over Matheus. De doelman werd deze week alsnog ingeschreven voor de Europa League.

Ajax koos er deze winter voor om nieuweling Matheus niet in te schrijven, maar na de blessure van Remko Pasveer kregen de Amsterdammers die keuze alsnog. "Het was denk ik belangrijk voor de club om Matheus in te schrijven", vertelt Francesco Farioli woensdag op de persconferentie. "Dat kon volgens de regels. Het is goed om nu onze beide keepers ingeschreven te hebben. Ik wil niet zeggen dat ik opgelucht ben, want Jay heeft ook een heel belangrijke wedstrijd voor ons gespeeld."

Gorter viel in na het uitvallen van Pasveer, maar zit donderdagavond dus weer op de bank. Volgens de oefenmeester is dat niet 'vervelend' voor de Nederlandse doelman. "Waarom zou dat vervelend zijn? De hiërarchie onder de lat is volgens mij heel duidelijk: Remko is de nummer één, Matheus kwam erbij als tweede doelman. En Jay is sinds het begin van het seizoen de nummer drie", klinkt de duidelijke reactie van Farioli.