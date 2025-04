Farioli eerlijk: "Sparta speelde de wedstrijd van hun leven"

"Druk is er altijd", reageerde Farioli na afloop bij de persconferentie. "Dat hoort bij deze club. We moeten blijven klimmen en focussen op het doel: de Champions League halen. Daarna zien we wel verder." Dat zijn ploeg het niet makkelijk had tegen Sparta, was duidelijk. "We speelden tegen een team dat de wedstrijd van hun leven speelde. Dat wisten we van tevoren. Onze jongens hebben er alles aan gedaan, maar in voetbal maken details vaak het verschil."

Volgens Farioli hadden de Amsterdammers wel recht op de drie punten. "Ik praat niet over geluk of pech. Ik kijk naar wat we zelf kunnen beïnvloeden. Gezien de wedstrijd hadden wij moeten winnen. Tegelijkertijd complimenten voor Sparta: ze hebben fantastisch verdedigd."