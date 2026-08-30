'Farioli en FC Porto willen Ajax nog beroven van sterkhouder'
Francesco Farioli hoopt op een hereniging met Youri Baas. Dat meldt Voetbal International zondagmiddag.
Baas werd onlangs nog gelinkt aan Eintracht Frankfurt, maar nu lijkt ook FC Porto in de markt voor de verdediger. Het jeugdproduct van Ajax werd door Farioli met succes ingezet als centrale verdediger en nu lonkt een hereniging in Portugal.
Volgens VI is het nog niet helemaal duidelijk wat de wens van FC Porto is. Zowel een directe transfer als een verhuur met koopoptie behoort tot de mogelijkheden. Het contract van de verdediger loopt nog tot medio 2028.
Vanwege de laatste transferperikelen begon Baas zondagmiddag ook niet in de basis bij Ajax. De verdediger moest het tegen Telstar doen met een reserverol.
'Farioli en FC Porto willen Ajax nog beroven van sterkhouder'
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