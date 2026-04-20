Farioli en FC Porto zetten belangrijke stap richting landstitel

Francesco Farioli en FC Porto hebben zondag goede zaken gedaan in de strijd om de Portugese landstitel. De voormalig Ajacied zag zijn team met 2-0 winnen van Tondela.

Farioli en Porto kregen eerder op de dag al goed nieuws. Belangrijkste achtervolger Sporting Portugal verloor in eigen huis met 1-2 van Benfica. Een paar uur later wist koploper FC Porto zelf wel te winnen en het gat te vergroten.

FC Porto staat momenteel bovenaan de Liga Portugal met 79 punten. Sporting Lissabon heeft 71 punten en werd ingehaald door Benfica, maar heeft nog een wedstrijd tegoed. De ploeg van trainer Jose Mourinho staat momenteel tweede met 72 punten. FC Porto en Benfica spelen nog vier wedstrijden.