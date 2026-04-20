Farioli en FC Porto zetten belangrijke stap richting landstitel

Francesco Farioli en FC Porto hebben zondag goede zaken gedaan in de strijd om de Portugese landstitel. De voormalig Ajacied zag zijn team met 2-0 winnen van Tondela. 

Farioli en Porto kregen eerder op de dag al goed nieuws. Belangrijkste achtervolger Sporting Portugal verloor in eigen huis met 1-2 van Benfica. Een paar uur later wist koploper FC Porto zelf wel te winnen en het gat te vergroten.

FC Porto staat momenteel bovenaan de Liga Portugal met 79 punten. Sporting Lissabon heeft 71 punten en werd ingehaald door Benfica, maar heeft nog een wedstrijd tegoed. De ploeg van trainer Jose Mourinho staat momenteel tweede met 72 punten. FC Porto en Benfica spelen nog vier wedstrijden. 

Zo is Farioli opnieuw verwikkeld in een zinderende titelstrijd. Vorig seizoen leek de Italiaanse oefenmeester Ajax naar het landskampioenschap te leiden na een bizarre ineenstorting van PSV, maar in de laatste wedstrijden ging het alsnog mis voor de Amsterdammers. 

Dennis Bergkamp

Bergkamp blonk niet uit in Ajax-jeugd: "Wij zagen dat nog niet"

0
Jorrel Hato

Hato lichtpuntje bij dolend Chelsea: "Hij was de Man of the Match"

0
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"

0
Teleurgesteld NEC krijgt boodschap mee: "Pak die Champions League!"

Farioli en FC Porto zetten belangrijke stap richting landstitel

Van Hanegem haalt hard uit: "Over Ajax zeikte de media toen niet"

Ajax aangepakt: "Al vier jaar geen prijs, en dat is geen toeval"

AZ wint de KNVB Beker van NEC; dit is wat dat betekent voor Ajax

Bergkamp blonk niet uit in Ajax-jeugd: "Wij zagen dat nog niet"

Hato lichtpuntje bij dolend Chelsea: "Hij was de Man of the Match"

Voormalig Ajax-talent: "Dan had ik in de top van de CL gespeeld"
