Farioli enthousiast: "Dat in 2025 niemand ervan weet, is bizar"

Luuk de Jong is zondagavond gepresenteerd als aanwinst van FC Porto. De ervaren spits was transfervrij nadat hij zijn contract bij PSV niet verlengde en gaat spelen onder voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli.

En dat terwijl eerder die zondag naar buiten kwam dat Sevilla FC zou overwegen om De Jong een aanbieding te doen. De overstap naar de Portugese topclub zag dus helemaal niemand aankomen. "Dat in 2025 niemand ervan weet, is bizar", vertelt Farioli aan O Jogo. "De voorzitter kwam een paar dagen geleden naar me toe en zei dat de club dit in het verleden vaker had gedaan."

"Maar het was voor iedereen zo wel heel leuk. Het zegt ook iets over de organisatie en professionaliteit bij iedereen binnen deze club. Luuk is een geweldige speler en een geboren winnaar, die leiderschap met zich mee brengt", aldus Farioli.