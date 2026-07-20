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'Farioli gaat speler van Feyenoord wegkapen voor 5 miljoen euro'

Niek
Francesco Farioli
Francesco Farioli Foto: © Pro Shots

In-beom Hwang is zondagavond aangekomen in Porto om zijn overstap van Feyenoord naar FC Porto af te ronden. De Zuid-Koreaanse middenvelder ondergaat maandag de medische keuring, waarna hij zijn contract bij de Portugese topclub kan ondertekenen.

Hwang landde laat op de avond op luchthaven Francisco Sá Carneiro, waar hij werd opgewacht door Henrique Monteiro, uitvoerend manager van FC Porto. Vervolgens vertrok de middenvelder naar zijn verblijfplaats in afwachting van de laatste formaliteiten.

Feyenoord en FC Porto hebben volgens eerdere berichtgeving inmiddels een akkoord bereikt over een transfersom van vijf miljoen euro. Nadat Hwang persoonlijk al overeenstemming had bereikt met de Portugese club, werkten beide clubs de afgelopen periode de laatste details van de transfer uit.

De dertigjarige international reisde zondag vanuit Zuid-Korea naar Portugal. Volgens Koreaanse media gaf Hwang de voorkeur aan FC Porto, ondanks belangstelling uit Duitsland, Engeland, Mexico en het Midden-Oosten. De aanwezigheid van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli en het vooruitzicht op Champions League-voetbal gaven uiteindelijk de doorslag. 

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