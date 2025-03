Farioli geeft blessure-update Brobbey: "Het was een harde tik"

Farioli is erg trots op zijn ploeg, dat voor de tiende keer op rij een Eredivisiewedstrijd won. "Helemaal omdat we in een lastige periode zitten, veel spelers zijn geblesseerd. We kregen vandaag weer met een blessure van Brobbey te maken", vertelt de Italiaan aan ESPN. Over de blessure van de spits kan hij nog weinig kwijt. "Het was een harde tik op zijn knie. Ik hoop dat het niet serieus is, maar het kwam hard aan."

Ajax speelde niet geweldig, al vond Farioli dat op de openingsfase na wel meevallen. "De eerste twintig minuten waren slordig. Daarna groeiden we in de wedstrijden, gingen we wat hoger spelen en creëerden we kansen", zag de oefenmeester. "De tweede helft ging dat door en in het laatste kwartier gaf Zwolle alles, waardoor we de controle wat verloren. De zestig minuten daartussen waren wel goed."