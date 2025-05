Farioli geeft niet op: "Als dit seizoen ons iets geleerd heeft"

"Als dit seizoen ons iets heeft geleerd is het wel dat letterlijk alles kan gebeuren", zegt Farioli op de clubsite van Ajax. "Dat is het geloof en vertrouwen dat we moeten hebben. Er zijn nog negentig minuten te spelen en we moeten zorgen dat we op de best mogelijke manier afsluiten. Deze groep verdient het echt om te eindigen met een mooie wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Ik geloof echt dat de supporters ons de boost zullen geven die we nodig hebben, zoals ze het hele seizoen hebben gedaan."

Farioli verwachter echter wel een lastige wedstrijd tegen FC Twente. "We kennen ze natuurlijk van de heenwedstrijd en het is een team dat we meerdere keren bekeken hebben tijdens het seizoen. Het is een fysiek sterk en goed georganiseerd team, dat ook hoog druk kan geven op het veld. Bovendien hebben ze de topscorer van de competitie in huis. Het is een team dat verdient te staan waar ze staan", aldus Ajax-trainer Francesco Farioli.