Farioli gefileerd bij Studio Voetbal: "Snap ik helemaal niks van"

Ajax verloor zondagmiddag in eigen huis met 0-3 (!) van NEC en Rafael van der Vaart toont zich kritisch over het strijdplan van Francesco Farioli. De voormalig Ajacied ziet dat de club uit Amsterdam dit seizoen moeite heeft om het spel te maken tegen 'kleinere' clubs.

"Dan is Jordan Henderson gewoon een hele simpele voetballer die het niet kan brengen", sprak hij zondagavond bij Studio Voetbal. "Tegen de topploegen is hij vaak de beste man, dan kan hij gaten dichtlopen en dan hoeft Ajax niet zozeer. Maar als je tegen een ploeg staat die compact verdedigt... er stond helemaal niemand met een idee. En dan zetten ze ook nog eens Godts op de bank", foetert Van der Vaart.

Theo Janssen wijst vervolgens op de rol van Kenneth Taylor. "Hij begon een beetje op het middenveld en op een gegeven moment zag je dat Berghuis (die als linksbuiten begon, red.) heel veel op het middenveld speelde en Taylor op de zijkant", blikt hij terug. "Hij kwam heel vaak op de linkerkant uit. Daar snap ik echt helemaal niks van", zucht Janssen, die in het verleden ook bij Ajax speelde.

Van der Vaart neemt het vervolgens weer over. "Taylor is het hele seizoen de beste man, maar die moet je gewoon op zijn eigen positie laten spelen", adviseert hij. "Godts is de enige in de selectie die iets kan creëren wat je niet verwacht. Berghuis linksbuiten? Dan kun je hem beter gewoon op de tribune zetten", besluit Van der Vaart over de creatieve linkspoot.