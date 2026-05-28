Farioli geniet: "Zoiets is in de historie van Ajax zelden gebeurd"
Francesco Farioli kroonde zich dit jaar met FC Porto tot kampioen. Vorig seizoen was de Italiaanse oefenmeester met Ajax ook dichtbij een verrassende landstitel, maar een ruime voorsprong werd in de laatste weken van het seizoen verspeeld. Farioli heeft lessen van vorig seizoen dit jaar gebruikt bij FC Porto.
"Ik denk dat de laatste wedstrijd van het seizoen tegen FC Twente een heel duidelijk antwoord gaf op vele vragen", doelt hij op de 2-0 zege op FC Twente, die niet genoeg was voor de titel. "De Ajax-supporters begrepen dat het team absoluut alles had gegeven en waarschijnlijk nog meer dan dat. Natuurlijk was het pijnlijk om zo'n belangrijk doel op het allerlaatste moment te zien verdwijnen."
"Maar los van die sportieve teleurstelling, ontstond er wel iets heel belangrijks: de waardering, het respect en de liefde van een volledige community, die – hoewel ze gewend zijn om nationaal te domineren en internationale prijzen te winnen – het team omarmde op een heel emotionele en onvergetelijke manier. De belangrijkste les die ik ervan geleerd heb, is dat gevoel van eenheid en saamhorigheid. Dat is een enorme factor in het voetbal en mag nooit verloren gaan", aldus Farioli tegenover Voetbal International.
Farioli had voor het duel met FC Twente contract met José Mourinho, die vroeger een voorbeeld was voor de Italiaan, maar dit seizoen als trainer van Benfica zijn rivaal was. "Hij gaf me wat adviezen voor die laatste wedstrijd tegen Twente. Het gebaar dat hij maakte om een jonge trainer als ik te erkennen, betekende heel veel voor me. Ik heb hem nog uitgebreid gesproken over Porto, voor ik hierheen kwam. En toen werden we ineens de grootste rivalen van elkaar, maar met veel wederzijds respect. Sterker nog: Mourinho was de eerste die me belde, om me te feliciteren met de titel. Daar ben ik heel dankbaar voor."
De oefenmeester kijkt met weemoed terug op zijn jaar bij Ajax. "Ons team kreeg het voor elkaar om de hoop en het geloof bij de Ajax-supporters weer aan te wakkeren. Onze boodschap was duidelijk: misschien spelen we nog geen prachtig en spectaculair voetbal, maar we kunnen al wel efficiënt en competitief zijn tegen PSV en Feyenoord. En de fans begrepen dat, ze geloofden in ons en pushten ons tot de limiet in wat een ongelooflijk sportief mirakel was geweest."
"De omarming van de Johan Cruijff Arena na die laatste wedstrijd tegen FC Twente was zo emotioneel, dat is met geen woorden te beschrijven", vervolgt hij. "Echt, ik krijg nog steeds kippenvel als ik eraan denk. Ik denk dat zoiets in de historie van Ajax zelden gebeurd is, zeker zo kort nadat de grote droom op de laatste dag in duigen was gevallen", besluit Farioli.
