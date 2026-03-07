Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Farioli geprezen door Braziliaanse legende: "Hij is een genie"

Joram
bron: TNT Sports Brasil
FC Porto-trainer Francesco Farioli
FC Porto-trainer Francesco Farioli Foto: © Pro Shots

Thiago Silva is vol lof over zijn nieuwe trainer bij FC Porto. De 41-jarige Braziliaan maakte deze winter de overstap van Fluminense naar Portugal en werkt nu samen met voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli.

"Ik ben ontzettend blij met wat hij hier allemaal doet", zegt Silva tegen TNT Sports Brasil. "Hij heeft ongelofelijk veel energie. Hij weet zoveel, soms zelfs te veel voor een man van 36. Farioli is nog jonger dan ik ben! Ik weet zeker dat hij een geweldige carrière als coach tegemoet gaat. Ik denk dat hij een van de beste trainers ter wereld wordt. Is hij een genie? Ja!"

Hoewel Silva in zijn indrukwekkende loopbaan met grote namen als Ancelotti, Tuchel, Emery en Pochettino werkte, springt Farioli er voor hem uit. "Ik heb geweldige coaches gehad. Grote namen. Maar dan is er opeens een 36-jarige man die erin slaagt om in één week videobeelden, trainingen en het mentale aspect van een wedstrijd samen te brengen. Dat is ongekend."

Silva benadrukt de precisie en focus die Farioli brengt: "Alles op de training is gericht op die specifieke tegenstander. De besprekingen zijn goed, de trainingen zijn goed. De energie van de hele staf is geweldig. Porto is als een familie en dan hebben we ook nog een geweldige leider aan het roer."

Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

Steven Berghuis bij een uitwedstrijd van Ajax

MATCHDAY | Opstelling Ajax bekend: Berghuis keert terug in de basis

