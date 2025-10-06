Farioli gevraagd naar Ajax: "Terugkeren zou een genoegen zijn"

Francesco Fariolli heeft zondag in zijn tiende wedstrijd als coach van FC Porto zijn eerste puntenverlies geleden. FC Porto speelde in eigen huis met 0-0 gelijk tegen Benfica. Op het persmoment na de wedstrijd kwam Ajax ter sprake.

Farioli won zijn eerste negen wedstrijden als coach van FC Porto. Zondagavond volgde er een gelijkspel tegen Benfica. Na flink wat complimenten werd Farioli door de Portugese pers gevraagd naar Ajax. Ze waren benieuwd of hij zijn oude club volgt. "Ik kijk soms wedstrijden", reageerde Farioli. Daarna gaf de coach aan dat hij dit niet de juiste plek vond om zulke dingen te bespreken.

Farioli werd nog wel gevraagd of hij zijn klus bij Ajax ooit wil afmaken. "Mocht ik ooit de kans krijgen om terug te keren, dan zou dat een genoegen zijn. Ajax is mijn enige club in Nederland. Dat was toen duidelijk, en dat is het nu ook."