Farioli grapt na vraag over Klaassen: "Ik ben geen goed voorbeeld"

Davy Klaassen ontbrak zondagmiddag in de wedstrijdselectie van Ajax. De vrouw van de middenvelder staat op het punt te bevallen.

Voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle werd Francesco Farioli gevraagd naar de afwezigheid van zijn middenvelder. "Als je voor het eerst vader wordt moet je bij je vrouw blijven. Bij de tweede keer mag je blijven werken, toch?", vraagt verslaggever Christian Willaert, doelend op het feit dat Farioli eerder dit seizoen niet bij de geboorte van zijn tweede kind was.

De Italiaanse oefenmeester kon er wel om lachen. "Ik ben in deze geen goed voorbeeld. Laten we het in het midden houden."