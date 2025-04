Farioli grapt naar Mike Verweij: "Dan maak ik me echt zorgen"

Francesco Farioli heeft zich donderdag op de persconferentie verbaasd over aardige woorden van journalist Mike Verweij. Volgens de trainer van Ajax is Verweij namelijk lang niet altijd zo aardig.

Ajax speelt zondag tegen FC Utrecht en hield de persconferentie voor dat duel al op donderdag. Verweij kreeg meteen het woord. “Francesco, goedemorgen. Dankjewel dat je hier bent op je vrije dag", begint de journalist van de Telegraaf. “Mike, als je zo aardig begint, maak ik me ernstige zorgen over de vraag die je gaat stellen", reageert Farioli argwanend.

De oefenmeester was het blijkbaar niet gewend dat Verweij 'zo aardig' is. "Met kerstmis was je niet zo aardig", geeft de oefenmeester als voorbeeld. Toen schreef de clubwatcher van Ajax in de Telegraaf dat Farioli bezig was met kapitaalvernietiging bij Ajax en dat zijn tactiek reden voor ontslag was.